Рубрика: ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ Носки на двух спицах без шва. Простой способ вязания Комментарии к записи Носки на двух спицах без шва. Простой способ вязания отключены · На чтение: 5 мин · Просмотры: Post Views: 1 372 Опубликовано 08.03.2021 · Комментарии:· На чтение: 5 мин · Просмотры:

Предлагаем вашему вниманию простой способ вязания носков на двух спицах. Носки хорошо сидят на ноге и удобны в носке. Эта модель носков с квадратной (прямой) пяткой. Такая пятка позволяет связать носки на любой подъем стопы: от низкого до высокого. Вязать носки на двух спицах любят начинающие вязальщицы, так как этот способ прост и не требует большого опыта. Все же, если вы взяли спицы в руки впервые, рекомендуем посмотреть уроки вязания спицами для начинающих, где показаны азы вязания спицами.

Расчет петель

Для расчета петель понадобятся следующие мерки: длина стопы и обхват стопы в плюснах. Обхват стопы в плюснах можно определить расчетным методом: он равен длине стопы минус 1 см для широкой ноги или минус 2 см для узкой ноги.

Количество петель, которое нужно набрать на спицы, равно обхвату стопы в плюснах, умноженное на плотность вязания по горизонтали, деленное на 2 (т.к. сначала мы вяжем половину носка). Получим: (23 х 2,2):2 = 25.

Ход работы

Набираем на спицы 25 петель и вяжем манжету нужной ширины (11 см) резинкой 1х1.

Далее переходим к вязанию пятки. Вяжем пятку лицевой гладью. Высота пятки в среднем составляет 1/4 длины стопы. Высоту пятки можно определить также следующим образом: число рядов должно быть равно количеству петель на спице минус 2, если число четное и минус 3, если число нечетное. Получим: 25 — 3 = 22 ряда. Вяжем 21 ряд лицевой гладью, а в 22 ряду начинаем вывязывать чашечку пятки.

Мысленно делим петли на 3. Получаем 8 — 9 — 8 петель. Если в остатке 1 петля — присоединяем ее к средней части. Если 2 — по одной к боковым частям. Начиная с 22 ряда убавляем петли. Вяжем 8 петель первой части, затем 8 петель второй (средней) части, а 9-ю петлю второй части провязываем вместе с петлей третьей (боковой) части изнаночной петлей. Работу поворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаем, вяжем 8 петель средней части, а 9-ю петлю вяжем вместе с петлей боковой части лицевой. Снова работу поворачиваем, первую петлю снимаем, вяжем 8 петель средней части и 9-ю петлю вяжем вместе с петлей боковой части изнаночной. И так далее провязываем только петли средней части, присоединяя петли боковых частей, пока не присоединим их все. На спице должно остаться 9 петель.

Теперь приступаем к вязанию средней нижней части носка.

После вывязывания пятки получилось количество петель больше расчетного. Лишние петли следует сократить. Участок, на котором сокращаем петли, называется клином подъема стопы.

Схема вязания клина подъема стопы универсальная

1 ряд: поднимаем петли левой части из кромочных петель (11 петель). Подхватывать кромочные петли можно за обе стенки или за одну стенку, обращенную к лицевой стороне.

2 ряд: вяжем изнаночными петлями. Поднимаем петли (11 петель) правой части пятки.

3, 5, 7 ряд: в конце ряда перед кромочной петлей вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево;

4, 6, 8 ряд: в конце ряда перед кромочной петлей вяжем 2 петли вместе изнаночной.

Таким образом мы убавили петли на клине подъема стопы, провязывая по 2 петли вместе в конце каждого ряда и на спице осталось расчетное количество петель — 25.

Примечание: если у вас высокий подъем стопы, можно провязать перед двумя рядами с убавлениями по 2 дополнительных ряда без убавлений. Тем самым вы обеспечите большую свободу в области подъема стопы. При этом высоту подъема можно регулировать: можно связать 2 дополнительных ряда только перед первыми убавлениями, перед первыми и вторыми или перед всеми тремя.

Схема вязания клина на высокий подъем стопы

1 ряд: поднимаем петли левой части из кромочных петель (11 петель). Подхватывать кромочные петли можно за обе стенки или за одну стенку, обращенную к лицевой стороне.

2 ряд: вяжем изнаночными петлями. Поднимаем петли (11 петель) правой части пятки.

3, 7, 11 ряд: лицевые петли;

4, 8, 12 ряд: изнаночные петли;

5, 9, 13 ряд: в конце ряда перед кромочной петлей вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево;

6, 10, 14 ряд: в конце ряда перед кромочной петлей вяжем 2 петли вместе изнаночной.

Продолжаем вязать среднюю нижнюю часть носка до мыска. Можно примерить носок и вязать до конца мизинца. Можно определить расчетным способом: мысок равен приблизительно длине чашечки пятки. Вычитаем из длины ступни (24) длину мыска и длину чашечки (5 + 5 = 10), получаем, что средняя часть равна 14 см или 44 ряда.

Далее вяжем мысок. Убавляем петли также, как на клине подъема стопы, провязывая по 2 петли вместе перед кромочными в конце каждого ряда. Когда на спице останется 1/3 часть петель (9), поднимаем петли из кромочных. В лицевых рядах из кромочной вяжем лицевую петлю, в изнаночных — изнаночную. Подхватываем стенку кромочной петли, обращенную к изнаночной стороне. Первую петлю ряда не снимаем, как обычно, а провязываем лицевой в лицевых рядах и изнаночной в изнаночных. Эту первую петлю следует вязать плотнее.

Так прибавляем петли до тех пор, пока на спице не останется расчетное количество петель (25).

Верхнюю среднюю часть носка вяжем также, поднимая петли из кромочных, но, чтобы количество петель оставалось расчетным, в конце каждого ряда убавляем петли тем же способом, что и ранее, провязывая по 2 петли вместе в конце каждого ряда.

Важно: угловую петлю следует вязать за обе стенки, чтобы отверстие не получилось слишком большим.

На участке резинки кромочные петли провязываем иначе. Теперь подхватываем стенку кромочной петли, обращенную к лицевой стороне и кромочную петлю будем провязывать вместе с последней петлей ряда.

Первую петлю ряда вяжем так, чтобы узор резинки продолжался — изнаночной петлей. Последнюю петлю ряда перекидываем на правую спицу, подхватываем кромочную петлю левой спицей и возвращаем последнюю петлю ряда на левую спицу. Провязываем 2 петли вместе в соответствии с узором резинки: лицевой или изнаночной петлей. Тем самым лишнюю петлю сокращаем и на спице всегда остается расчетное количество петель. Второй носок вяжется также.